Murada d’argento in Coppa del Mondo

Giorni molto positivi per gli studenti-atleti che si allenano grazie ai college sportivi dell’Università dell’Insubria.

Giovedì 8 febbraio, sulle nevi francesi di Puy-Saint-Vincent, l’azzurra 19enne Giulia Murada ha colto un prestigioso secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di sci alpinismo per la categoria junior.

Murada, valtellinese di Albosaggia, fa parte del College di Prove Nordiche dell’Insubria (è iscritta a Como, al corso di laurea di Scienze del Turismo) e anche grazie al risultato colto nella “Vertical Race” in Francia ha ottenuto la convocazione azzurra per gli Europei di sci alpinismo in programma tra il 22 e il 25 febbraio sull’Etna.

Insieme a Murada, con il college dedicato allo sci si allenano anche la biathleta Francesca Dei Cas e i fondisti Furio Agradi, Consuelo Confortola e Michele Matli.