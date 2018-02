Musica, rugby e documentari: è il weekend al Gagarin

Usuale calendario fittissimo per il Circolo, che proprio in questi giorni compie due anni di vita. Nel weekend è previsto un concerto straordinario, quello del collettivo psichedelico In Zaire, ma anche una proiezione domenicale con un interessante e purtroppo sempre attuale documentario sulla disuguaglianza razziale. Sabato inoltre i battenti del circolo di via Galvani apriranno più presto del solito, alle 15:15, per proiettare in diretta la partita del torneo 6 nazioni di rugby Irlanda – Italia. Ci vediamo al Circolo.

Ecco tutto il programma nei dettagli

VENERDI’ 09 FEBBRAIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30 in poi.

SABATO 10 FEBBRAIO – h. 22:00

live: IN ZAIRE [Italia/Berlino] + MUSCHIO + LUCIO RUBEDO

Psych-rock, tribalismo, divagazioni “world”, raggi B che balenano nel buio alle porte di Tannhäuser. Gli In Zaire sono tra i più autorevoli interpreti nazionali e non di questa musica cosmica, mutevole e mai nostalgica, perchè riesce sempre e comunque ad afferrarti e trasportarti in un’altra dimensione. Ci suonano l’ultimo disco Visions of the age to come, titolo-programma. Prima di loro un breve set cosmic psych di Lucio Rubedo e il post hardcoremastodontico dei veterani verbanesi Muschio. Ingresso con sottoscrizione a 5 euro. Il concerto inizia alle 21:30 circa.