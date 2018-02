Nel caos societario il Varese scende in campo ad Arconate

Distratto, non potrebbe essere diversamente, dalle vicende societarie delle ultime ore, il Varese Calcio tornerà in campo sabato 17 febbraio (ore 14.30) ad Arconate per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Viste le ultime notizie non è facile trattare di calcio giocato, ma il calendario impone ai biancorossi una trasferta insidiosa e molto importante per la lotta salvezza. Mister Paolo Tresoldi proverà a tenere alta la concentrazione della squadra per provare almeno sul campo a ottenere una vittoria.

Ancora assenti il difensore Simone Fratus e l’attaccante Fabien Ba, Tresoldi non dovrebbe cambiare il modulo: 4-3-3. In porta confermato Mirko Bizzi, in difesa i centrali saranno Matteo Simonetto e Michele Ferri, mentre sulle fasce agiranno Vittorio Ghidoni e Paolo Arca. A centrocampo va verso un turno di riposo Marco Morao, tornerà invece dal primo minuto Cristian Monacizzo, che sarà affiancato da Nicolò Palazzolo e Andrea Battistello. In attacco la punta centrale sarà Manuel De Carolis, supportato da Thomas Pedrabissi e Federico Zazzi.

L’Arconatese, neopromossa, sta lottando per salvarsi e attualmente, con 26 punti, è a tre punti dal Varese. La squadra di mister Livieri arriva da un ottimo successo in casa della Caronnese, dove è riuscita a imporsi 2-1. Per gli oroblu torneranno a disposizione capitan Balacchi e il difensore Vavassori, mentre non potranno essere della gara l’infortunato Di Maio e lo squalificato Bonfanti.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire live con gli hashtag #direttavn e #arconatesevarese via Instagram e Twitter.