Nel fosso con l’auto, diciannovenne all’ospedale in elicottero

È stato trasportato in ospedale il ragazzo di 19 anni che questo pomeriggio, 6 febbraio, attorno alle 16 è uscito di strada a bordo della sua auto lungo la SP “32 dir” a Caravate, in via XXSettembre all’altezza del civico 79.

Il punto in cui il veicolo si è ribaltato è nella zona fra il “D+” e il noto negozio di antenne “Marostica”.

Per cause in via di accertamento il giovane è finito fuori strada ed è stato estratto dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana in arrivo dall’ospedale di Cittiglio. Il 118 nel frattempo inviava sul posto un elisoccorso da Como atterrato in un prato poco distante dal punto dell’incidente.

I vigili del fuoco sono arrivati con un mezzo da Ispra: il veicolo su cui viaggiava il ferito si è ribaltato in un fosso.

La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Una volta immobilizzato il giovena è stato caricato a bordo dell’aeromobile e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino e la polizia locale.