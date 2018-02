Nel nome di Eleonora tante emozioni e una speranza

Tante emozioni ieri pomeriggio a Villa Truffini, dove è stato inaugurato il progetto “Vivere a colori”, una nuova associazione che, nel nome della giovanissima Eleonora Cocchia (nella foto), avrà come principale scopo la raccolta di fondi da destinare al reparto oncologico pediatrico dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano.

All’incontro c’erano Luca e Daniela, i genitori della giovane scomparsa a 17 anni per una rara forma di tumore, autorità, parenti, conoscenti. Con loro l’avvocato Grazia Villa e la primaria dell’Ospedale pediatrico di Milano, dottoressa Maura Massimino, che hanno raccontato come è nata questa nuova realtà associativa.

Alla giornata hanno partecipato anche alcune delle ragazze protagoniste della serata contro la violenza sulle donne a Varese per testimoniare con la loro musica e le loro canzoni la vicinanza ad Eleonora e alla sua famiglia.

Ora, hanno detto i promotori di questa bella iniziativa “serve l’aiuto di tutta la comunità tradatese che sicuramente non verrà mai a mancare insieme alla preziosa collaborazione dell’associazione Donna Oggi, per tenere vivo e far crescere questo progetto”.