Nel patrimonio verde quattro “monumenti” e 1300 alberi da accudire

Un censimento durato tre mesi, un piano di abbattimento e ripiantumazione e una bella sfoltita a rami secchi e chiome esuberanti.

E’ questo il piano dell’Amministrazione comunale dopo il completamento del censimento del patrimonio arboreo effettuato da marzo a maggio dell’anno scorso dallo Studio Agronomico Andrea Tovaglieri. “Un provvedimento – spiega l’Amministrazione – indispensabile per scegliere accuratamente come intervenire, poiché gli alberi del nostro territorio vivevano da anni in stato di abbandono.

Al termine del censimento sono stati valutati in totale ben 1.297 alberi che, esclusi i boschi, costituiscono il patrimonio pubblico del Comune di Vedano, censito in 68 luoghi diversi come parchi, aiuole, filari o giardini di edifici scolastici. Ben quattro alberi dei due parchi sono stati inoltre segnalati per essere inseriti nell’elenco nazionale degli Alberi monumentali.

“Per 31 alberi è invece previsto l’abbattimento per garantire l’incolumità delle persone, o perché il mantenimento in buono stato è stato considerato di difficile raggiungimento – si legge in una nota del Comune – i tagli sono stati valutati attentamente e previsti solo se strettamente necessari, visto anche che il valore affettivo, paesaggistico ed estetico che possiede ogni singolo albero è unico. In ogni caso, il bilancio del patrimonio resterà invariato poiché ad ogni albero abbattuto corrisponderà la bonifica e rimozione dell’apparato radicale e la successiva nuova piantumazione”.

Per quanto riguarda le potature, iniziate negli ultimi mesi del 2017, sono previste su 385 elementi e sono state pianificate tenendo conto dei problemi dell’albero (rami secchi, interferenti o pericolanti) e del risultato desiderato (come nel caso di via 1° maggio o dei tigli del campo sportivo di via Volta): «Finalmente possiamo dire “no alle capitozzature” e procedere con una potatura studiata ed eseguita in modo da garantire la conservazione in sicurezza dell’albero per un maggior lasso di tempo. In molti casi si procederà con analisi approfondite per valutare lo stato del tronco o dell’apparato radicale».

Considerato il numero elevato di esemplari e la mole di lavoro che richiederebbe, non sarà possibile effettuare gli interventi previsti in un solo anno, precisano gli amministratori – ma grazie ai dati raccolti è stato elaborato un “archivio attivo” con il quale sarà possibile pianificare e gestire nel tempo il tipo di intervento, per ogni singolo contesto e per ogni singolo albero, valutando che procedura eseguire, l’urgenza e le tempistiche, verificando eventuali criticità e identificando i casi più spinosi. Per questo, l’Amministrazione ha preso l’impegno di inserire ogni anno in bilancio una spesa per la cura e la potatura degli alberi.

«Siamo fiduciosi che questo lavoro possa fornire uno strumento efficace nel mantenere al meglio e in sicurezza il patrimonio arboreo, così da poter svolgere al meglio il proprio ruolo ricreativo, ecologico e sociale, permettendo ai cittadini di godere appieno del verde pubblico del proprio paese».