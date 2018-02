Nella nuova giunta della Camera di Commercio ricompare il sindacato

Il consiglio della Camera di Commercio di Varese, mercoledì 14 febbraio, al Centro Congressi Ville Ponti, ha eletto la giunta per il mandato 2018/23. L’organo esecutivo dell’ente camerale varesino, è composto da otto membri. La novità è il ritorno in giunta di un rappresentante del sindacato escluso invece nel precedente mandato .

Allora fu il blocco dei rappresentanti di Rete Imprese Italia a mettersi di traverso per stoppare l’ingresso in giunta di Carmela Tascone, l’allora segretario della Cisl. La ragione di quella decisione fu determinata dal fatto che il sindacato non si schierò con il vincitore che era, appunto, espressione dell’alleanza tra Confartigianato, Cna, Confcommercio e l’allora Confesercenti.

Uno strappo mai dimenticato dal sindacato che in provincia di Varese ha sempre vantato ottime relazioni con le controparti datoriali. Infatti, Umberto Colombo, segretario della Cgil, non appena è stato eletto Fabio Lunghi alla presidenza della Camera di Commercio, ha dichiarato che occorreva ripristinare la presenza del sindacato nell’organo esecutivo dell’ente camerale. Messaggio che evidentemente è arrivato a destinazione.

Dunque, oltre al presidente Fabio Lunghi (Confcommercio), compongono la giunta: Monica Baj (Confartigianato), Ilaria Broggian (Univa), Gianluigi Casati (Univa), Rudy Collini (Confcommercio), Umberto Colombo (Cgil), Daniele Grossoni (Confartigianato), Francesco Riva (Coldiretti).