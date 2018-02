Nessuno scappa a un grande Simonetto

BIZZI 5 – Ci risiamo: dopo una serie di buone prove il portiere biancorosso pesca dal mazzo un’altra “peppa tencia”. Col Varese in vantaggio, chiama l’uscita ai centrali e si fa anticipare nettissimamente da Solinas, un errore che determina il risultato finale.

GHIDONI 6,5 – Prova un po’ a sprazzi ma comunque piuttosto vivace sulla destra. Piace in particolare quando decide di fare l’attaccante aggiunto: gran tiro fuori di poco nel primo tempo, ottima progressione per il cross nella ripresa.

SIMONETTO 7 – Forse il migliore in campo per puntualità, pulizia negli interventi, costanza e concentrazione. Dalla sua parte non si passa mai, neppure quando – nel finale – il Derthona inserisce Anibri che prova a innervosirlo.

FERRI 6,5 – Prova solida e senza sbavature. Come Simonetto è scagionato sul gol dalla “chiamata” di Bizzi. Con il terreno accidentato bada spesso al sodo senza velleità di giocar palla a terra.

BALCONI 6 – Inizia bene, con una “diagonale” magistrale e importante nel togliere un pallone pericoloso dall’area. Poi disputa una partita diligente; va in difficoltà solo nel finale contro il più fresco Di Fiore.

MORAO 6 – Visto il campo, visti gli avversari, visto il momento, forse ci saremmo aspettati qualcosa di più dal mediano che nelle partite recenti era stato un gran mastino. A Tortona invece Morao fa il suo dovere ma non riesce a emergere, fors’anche perché De Santis lo arrota impunito sul finire del primo tempo.

ZAZZI 6,5 – Prova di grande maturità,

BATTISTELLO 6,5 – Primo tempo normale, nel quale ha il merito di procurare il rigore del vantaggio ma senza altri squilli. Nella ripresa invece ha subito un piglio migliore, sfrutta la zona di sinistra per tenere in apprensione la difesa avversaria ed è ottimo protagonista. Si gioca il 7 per quella palla persa malamente che dà il via all’azione della traversa tortonese.

LERCARA 5,5 – Spiace bocciarlo di nuovo, perché almeno in avvio – suddividendo il peso dell’attacco con altri due compagni – sembra abbastanza ispirato nell’ispirare il gioco biancorosso. Poi però si perde spesso in errorini, sbavature, leggeri ritardi: nel complesso poteva fare qualcosa di più.

DE CAROLIS 6 – Dal centravanti vorremmo un po’ più di peso a livello di conclusioni: purtroppo non ne arrivano molte, ma neppure riesce a crearsene da solo. Però lotta sempre, non disdegna i ripiegamenti (a un certo punto abbatte il centravanti avversario nella trequarti difensiva del Varese), non abbassa mai la testa. Tutte cose che gli torneranno buone.

PEDRABISSI 6 – L’espulsione ci può stare – lo dice anche Tresoldi – ma entrambi i gialli sono molto fiscali. Tira e segna il rigore di potenza, regala un bello sprint sul fondo, gira a vuoto in qualche altra circostanza.