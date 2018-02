Neve in agguato, parte la salatura delle strade

Dalle ore 20.00 di questa sera saranno operativi i mezzi spargi sale del Comune di Varese che effettueranno la salatura preventiva su 11 percorsi della viabilità principale che copriranno, nei vari passaggi, circa 200 chilometri di strade e vie cittadine.

Al via dunque le operazioni in vista delle possibili nevicate o gelate che potrebbero verificarsi in città. Si ricorda che è obbligatorio aver montato le gomme da neve o avere le catene a bordo, e in caso di nevicate si raccomanda prudenza e si consiglia come sempre di preferire, ove possibile, l’utilizzo del mezzo pubblico.