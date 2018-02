Neve su tutto il Varesotto ma attenzione al ghiaccio

La neve è arrivata sul Varesotto insieme alle temperature rigide di Burian. Le previsioni meteo sono state rispettate e le temperature sono scese come previsto. In Valganna, alle 12,30, c’erano -3 gradi e un primo sottile strato di neve.

I fiocchi stanno imbiancando tutto l’Alto Varesotto e anche le zone a sud di Varese, anche se con meno intensità. I mezzi spargisale e spalaneve stanno già lavorando in Valganna, sulla strada statale, mentre la situazione viabilistica sul resto delle arterie non desta preoccupazioni per il momento.

Attenzione al ghiaccio viste le temperature molto basse, soprattuttto durante la notte e al mattino. Le precipitazioni nevose dovrebbero fermarsi entro sera.

