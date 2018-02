Nidi, primavera e infanzia: 12 mila posti pronti per i più piccoli

Apriranno domani, martedì 20 febbraio, le iscrizioni per i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole dell’Infanzia con oltre 12mila posti disponibili per i nuovi iscritti, che si aggiungono agli oltre 20mila bambini e bambine già confermati per l’anno educativo 2018/2019.

In particolare, sono 5.184 i posti nei Nidi d’infanzia, suddivisi tra Piccoli (nati tra l’1 settembre 2017 e il 31 maggio 2018) e Medio/Grandi (nati dall’1 gennaio 2016 al 31 agosto 2017): di questi 4.069 posti sono nelle 105 strutture a gestione diretta e nelle 34 in appalto e 1.115 nei 127 Nidi privati accreditati. Sono, poi, 392 i posti rimasti liberi nelle 38 Sezioni Primavera nelle diverse zone della città. Sono, infine, 6.532 i posti disponibili per i nuovi iscritti nelle 172 Scuole dell’infanzia del Comune di Milano.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 16 marzo e l’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo diritto di priorità nelle graduatorie. Per visitare le strutture comunali sono previsti tre giorni di open day, il 21, 22 e 23 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30.

Si ricorda che per poter accedere alla compilazione della domanda di iscrizione è necessario essere già registrati al sito del Comune di Milano con ‘Profilo Completo’. Per crearlo si deve essere in possesso del codice Contribuente (rilevabile dalla cartella Tari) o di una carta CRS o CNS oppure del codice PIN, che può essere richiesto in qualsiasi sede dell’Anagrafe con documento di identità (rilascio immediato) oppure scaricando, compilando e inviando il modello richiesta PIN via mail PIN@comune.milano.it, allegando copia della carta d’identità o del passaporto. Non devono ripetere la registrazione coloro che hanno un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) già attiva.

Per conoscere modalità, criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie sono già disponibili i comunicati nelle sezioni “Accesso al Nido e graduatorie” (www.comune.milano.it/ iscrizionenidi) e “Accesso alla Scuola dell’infanzia e graduatorie” (www.comune.milano.it/ iscrizioneinfanzia).

Con il servizio Geoschool è possibile conoscere le strutture più vicine che hanno posti disponibili per le iscrizioni dell’Anno Educativo 2018/2019.

Le schede di dettaglio delle singole strutture possono invece essere consultate sulla pagina dedicata del Geoportale.