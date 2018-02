Niente delocalizzazione, BoneSwimmer rilancia con un nuovo negozio

«Io non mi muovo dalla città in cui sono nata». Esordisce così ‘Deda’ Silvestro, anima e cuore di Boneswimmer, il marchio gallaratese di costumi per il nuoto da lei creato nel 2004. «Sono partita con uno spazio di 35 mq, poi ho raddoppiato spostandomi in 80 mq e adesso il sogno di 200 mq da riempire con miei colori e le mie creazioni. Il tutto senza spostarmi da Gallarate, la città dove sono nata, vivo e continuo ad investire con convinzione».

Il nuovo, grande ed elegante punto vendita di Via Cappellini 18 verrà ufficialmente inaugurato giovedì 1 marzo, a partire dalle 18, alla presenza di tanti campioni che, negli anni, hanno apprezzato la creatività di Boneswimmer e la grinta di Deda, ex atleta agonista e, dunque, molto vicina alle esigenze di chi passa gran parte del proprio tempo tra le corsie di una piscina.

«Tutti i nostri prodotti sono interamente Made in Italy e c’è di più, perché noi produciamo in quattro laboratori, a Gallarate e Busto e, dunque, insistiamo nel volerci radicare sul territorio. Quello di Gallarate è il primo nato dei negozi Boneswimmer – che oggi sono in totale 5, con quelli di Milano, Riccione, Magenta, Gussago e Cecina – e quello che, in gergo, rappresenta il Flagship Store del brand. In via Cappellini a breve sposteremo anche la produzione, così che la superficie totale a disposizione sarà di ben 500 mq.», sottolinea Deda.

Ad applaudire questa nuova avventura imprenditoriale ci sarà anche Filippo Magnini, amico personale di Deda e personaggio molto amato dal pubblico, non solo italiano. Con lui Mike Maric, ex campione del mondo di apnea e oggi consulente per diverse federazioni sportive, e poi le azzurre Arianna Castiglioni, Silvia di Pietro, Erika Ferraioli e Silvia Scalia. Dalla pallanuoto, dovrebbero riuscire a fare un salto anche gli olimpionici del Settebello Pietro Figlioli e Valentino Gallo, in procinto di partire per Bari dove sabato disputeranno la “Final Four” di Coppa Italia con il loro team, lo Sport Management. Importante anche la presenza del mondo paralimpico, grazie a Carlotta Gilli, Arianna Talamona e Martina Rabbolini, tre campionesse che non hanno più bisogno di presentazioni, e al grande Paolo Zaffaroni.