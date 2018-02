Niente gita per la classe con una studentessa disabile: l’amarezza del papà

“Sappiamo benissimo che nostra figlia ha un problema ma e’ diverso dal considerare che sia un problema”. Si conclude così la lettera di un papà saronnese inviata alla redazione di Varesenews per raccontare la storia della figlia, affetta dalla rarissima sindrome di Smith Magenis, che non potrà andare in gita scolastica. Anzi l’intera classe non andrà tre giorni in Toscana “per un problema di sicurezza”.

La ragazza frequenta la terza media all’istituto Aldo Moro. Prima delle vacanze di Natale la scuola ha iniziato ad organizzare la tradizionale uscita didattica in Toscana di più giorni. La mamma si è proposta di accompagnare la figlia e si sono raccolte adesioni e soldi. A gennaio però la doccia fredda con la notizia che “gli insegnanti, che si erano resi disponibili ad accompagnare la classe in gita, avevano revocato la loro disponibilità. Motivo della revoca era la mancanza di condizioni necessarie perché l’esperienza si svolga in clima sereno e sicuro”.

I genitori chiedono spiegazioni, sui motivi della revoca e sulle condizioni di sicurezza ma i tempi si allungano e la gita salta per tutti. Si parla di organizzare una gita di un giorno: “Abbiamo accettiamo ed apprezziamo la proposta, la interpretiamo come un segnale di apertura” spiega il papà. E conclude: “Al di dell’occasione persa per nostra figlia: il profondo rammarico è la scelta di far prevalere la paura anzichè l’inclusione. Poteva essere l’occasione per una grande sfida da vincere insieme”.