Noleggiare un’auto a lungo termine è più economico?

Acquistare una vettura nuova è sicuramente un’azione che molti amano, ma che spesso porta a una grande uscita di fondi dal proprio conto bancario. Per chi vuole avere una macchina nuova, è sempre possibile scegliere di possedere una vettura mediante una formula di Noleggio Lungo Termine.

Purtroppo una volta che si è acquistata una vettura nuova, il deprezzamento su alcune marche e/o modelli può anche essere notevole. In alcuni casi si ha la possibilità di perdere anche il 40% del valore iniziale dell’automobile. Dopo tre anni circa, un veicolo medio può perdere il 60% del suo prezzo di listino; sempre che le sue condizioni sono mantenute in perfette condizioni.

Proprio per questo motivo, le famiglie tendono normalmente ad acquistare auto usate piuttosto che auto nuove. In questo modo, i precedenti proprietari hanno la possibilità di guadagnare una considerevole cifra dalle proprie vetture usate. Per contro parte, le vetture usate possono portare alcune brutte sorprese a chi le acquista. Infatti, non si conosce come il precedente proprietario ha mantenuto la vettura.

Che cosa si considera per il noleggio a lungo termine

Dal momento che si stanno prendendo informazioni su quale sia la formula migliore tra acquisto e noleggio a lungo termine, qui di seguito sono state elencati una serie di punti per prendere con più coscienza la decisione da prendere. I vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di “acquisto” sono diversi.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

1. La minor uscita di soldi dal proprio conto bancario. Il noleggio a lungo termine, offre sicuramente la possibilità alle persone di ridurre al minimo le uscite dal proprio conto in banca. In molti casi, con le autovetture a noleggio si possono ottenere dei vantaggi anche con dei noleggi di 5 anni. Inoltre, uno dei vantaggi maggiori è quello che si potrà impegnare una somma minore di soldi.

2. Risparmio sull’acconto da investire. Nella maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine, l’investimento per l’acconto della pratica iniziale è sempre inferiore a quellodell’acquisto di una vettura nuova. Questo punto, se si aggiunge al fatto che le rate per il noleggio sono inferiori porta le famiglie ad avere maggiore disponibilità per il bilancio mensile.

3. Detrazioni fiscali durante il noleggio a lungo termine. Se si noleggia la propria vettura per un utilizzo lavorativo, in molte situazioni si ha la possibilità di detrarre parte dell’abbonamento mensile. Grazie al proprio commercialista, si potrà sapere quale percentuale di detrazione si potrà avere ad ogni mese di noleggio.

Gli svantaggi del noleggio a lungo termine

1. Spese extra per i chilometri percorsi fuori noleggio. Purtroppo, quando si superano i chilometri concordati durante l’attivazione del contratto le aziende di noleggio impongono il pagamento di una somma per ogni chilometro percorso. Anche se la penalizzazione extra per chilometraggio è un forte scoraggiante, se si pianificano con attenzione i propri spostamenti in auto non si avranno problemi al termine del periodo di noleggio.

2. Spese per le piccole rotture. Se la propria vettura è soggetta a graffi o piccole rotture causate da bambini o altro, un noleggio a lungo termine potrebbe non essere la scelta migliore. Le tariffe per la riparazione della propria vettura a noleggio, potrebbero portare il vantaggio che porta questo tipo di acquisto a perdersi.

3. Acquistare una macchina per molti anni può permette un maggiore risparmio. La durata del noleggio a lungo termine può essere una formula poco vantaggiosa, se si decide di possedere una vettura per almeno sette o otto anni. Questa è una considerazione da fare, per chi ha intenzione di acquistare una macchina e non cambiarla subito.

Infatti, i vantaggi del noleggio a lungo termine si azzerano o scompaiono quando si ha intenzione di mantenere la propria vettura per più di sei anni. In questo caso, il beneficio di non pagare delle mensilità per molti anni porta la formula del noleggio ad essere svantaggiosa per chi la sceglie.

Scegliere l’acquisto di una vettura o una formula di noleggio a lungo termine può essere vantaggioso o svantaggioso, a seconda di alcune opzioni. Valutare con attenzione i punti qui sopra elencati, può fare una grande differenza al momento della decisione finale.