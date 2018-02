Nominato il nuovo cda di Amga, il nuovo presidente viene dalla Liuc

L’assemblea dei soci Amga ha provveduto a nominare presidente e consiglieri d’amministrazione della Società per Azioni. Nell’assemblea odierna i Comuni hanno rinnovato il loro ringraziamento al precedente Cda e augurato buon lavoro a quello entrante.

Il ruolo di presidente sarà ricoperto da Catry Ostinelli (docente Liuc – Università Cattaneo, corso “Programmazione e controllo”); il Comune di Legnano ha indicato come consiglieri Angelo Alessandro Magnoni (responsabile Sales planning & reporting in A2A Energia Spa) e Massimiliano Roveda (associato presso lo studio di consulenza societaria e fiscale internazionale Caramanti Ticozzi & partners); per Parabiago è stato nominato consigliere Christian Viceconte (senior associate studio legale LCA); gli altri comuni soci hanno espresso il nome di Chiara Castelli (responsabile area Amministrazione, finanza e controllo di Amga).

I nuovi membri sono stati nominati in seguito alle dimissioni del precedente consiglio di amministrazione.