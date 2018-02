Non licenziate quel lavoratore. Sciopero alla Carlsberg

I lavoratori della Carlsberg Italia di Induno Olona, azienda produttrice di birra, incrociano le braccia per due ore su tutti e tre i turni nella giornata di giovedì 22 febbraio per protestare contro il licenziamento di un dipendente addetto al magazzino e alla manutenzione. Le sigle sindacali di categoria Flai Cgil e Fai Cisl terranno inoltre un presidio a partire dalle ore 9 davanti alla sede dell’ispettorato del lavoro dove si terrà il tentativo di conciliazione richiesto dalla legge.

«È una situazione paradossale, anzi, illogica – spiega Angela Marra segretario della Flai Cgil – in quanto il licenziamento di questo lavoratore è motivato con una riduzione di costi, mentre la Carlsberg Italia in questo momento sta assumendo e i lavoratori del suo reparto sono costretti a fare gli straordinari. Inoltre il lavoratore non ha ricevuto alcun richiamo disciplinare».

Un licenziamento dunque che per la Fali Cgil non sarebbe motivato da una giusta causa. Va ricordato che il lavoratore essendo stato assunto prima del 7 marzo 2015 beneficia della vecchia normativa che, nel caso di licenziamento senza giustificato motivo, prevede oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro anche l’indennità risarcitoria. Una situazione che, secondo i sindacati di categoria, non instaura un buon clima tra le parti in vista della contrattazione di secondo livello nell’azienda di Induno Olona.