Io non ho paura: spettacolo contro la violenza alle donne

Sabato 10 marzo presso la sala del Collegio Arcivescovile Castelli, piazzale Santuario a Saronno, AIDO Cislago e Rete Rosa in collaborazione con Samarate Loves Books presentano lo spettacolo “Io non ho paura”. Il tema del maltrattamento delle donne sarà trattato in una serie di letture, musiche e immagini per riflettere sulla relazione fra educazione e violenza di genere.

Le lettrici porteranno il pubblico per mano in un viaggio attraverso il senso comune e legheranno con un nastro rosso le storie di donne che hanno subito violenza di genere.

L’ingresso è gratuito e eventuali offerte saranno destinate alle 3 associazioni, tutte senza scopo di lucro, che operano su diversi fronti: la donazione degli organi, la prevenzione/contrasto della violenza sulle donne e la diffusione dell’amore per i libri e la lettura.

Al termine sarà offerto un piccolo buffet e ci sarà la possibilità di chiedere informazioni alle 3 associazioni.