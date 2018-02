Numeri da record per Sanremo, mentre si aspettano duetti e vincitore dei giovani

Mai così dal 1999: share da record per la terza serata del Festival di Sanremo, vista da 10 milioni 825 mila spettatori, con uno share del 51.6 per cento e una crescita di circa due punti rispetto all’edizione 2017. La prima parte – dalle 21.20 alle 23.55 – ha registrato 12 milioni 657 mila telespettatori, con uno share del 51.1 per cento. La seconda parte – dalle 24.00 all’1.02 – è stata seguita da 6 milioni 142 mila spettatori, con il 54.43 per cento di share.

Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.52 con 15 milioni 826 mila, quello di share alle 23.54 con il 58.4 per cento.

LA SERATA DEI DUETTI

Forti dei numeri, prosegue il festival, con la prima finale – quella dei giovani – e la serata dei duetti.

Quella di venerdì è infatti una serata diversa dalle altre, quella in cui i 20 “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti.

Questi gli “accoppiamenti”:

Annalisa si esibisce con Michele Bravi – “Il mondo prima di te”

Decibel si esibiscono con Midge Ure – “Lettera dal Duca”

Diodato e Roy Paci si esibiscono con Ghemon – “Adesso”

Elio e le Storie Tese si esibiscono con i Neri per Caso – “Arrivedorci”

Enzo Avitabile e Peppe Servillo si esibiscono con Avion Travel e Daby Touré – “Il coraggio di ogni giorno”

Ermal Meta e Fabrizio Moro si esibiscono con Simone Cristicchi – “Non mi avete fatto niente”

Giovanni Caccamo si esibisce con Arisa – “Eterno”

Le Vibrazioni si esibiscono con Skin – “Così sbagliato”

Lo Stato Sociale si esibisce con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi – “Una vita in vacanza”

Luca Barbarossa si esibisce con Anna Foglietta – “Passame er sale”

Mario Biondi si esibisce con Ana Carolina e Daniel Jobim – “Rivederti”

Max Gazzè si esibisce con Rita Marcotulli e Roberto Gatto – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

Nina Zilli si esibisce con Sergio Cammariere – “Senza appartenere”

Noemi si esibisce con Paola Turci – Non smettere mai di cercarmi

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico si esibiscono con Alessandro Preziosi – “Imparare ad amarsi”

Red Canzian si esibisce con Marco Masini – “Ognuno ha il suo racconto”

Renzo Rubino si esibisce con Serena Rossi – “Custodire”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiscono con Giusy Ferreri – “Il segreto del tempo”

Ron si esibisce con Alice – “Almeno pensami”

The Kolors si esibiscono con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti – “Frida (mai, mai, mai)”

Sempre stasera si esibiranno tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

GLI OSPITI

Gli ospiti annunciati per stasera sono il cantautore Piero Pelù, che farà un tributo a Lucio Battisti, la cantautrice Gianna Nannini e la conduttrice, scrittrice e giornalista Federica Sciarelli.

Cosa succederà sabato 10 febbraio

I cantanti

Si esibiranno tutti e 20 i “Campioni” in gara. Verrà stilata una classifica parziale sulla base dei voti ottenuti in tutte le serate precedenti, e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in uno spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

