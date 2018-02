Nuove facciate e impianti: 500 mila euro per le case popolari

“Sono interventi che miglioreranno la qualità della vita di molte famiglie saronnesi che si aggiungono a quelli del 2017 che ci permettono di dare una risposta concreta all’emergenza casa grazie al ritorno nella disponibilità comunale di 7 alloggi che erano precedentemente inutilizzati”. Così il vicesindaco Pier Angela Vanzulli presenta l’ultima tranche dell’investimento realizzato dall’Amministrazione comunale sugli edifici di edilizia residenziale pubblica. Nel dettaglio si tratta di quasi 500 mila per le case popolari di via Sevesi.



Tutto è iniziato nel 2016 quando il Comune ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto dalla Regione Lombardia suddiviso in un triennio. Il primo anno si è provveduto alla ristrutturazione di 3 piccoli alloggi in via Frua, via Stoppani e via Tot.

Nel 2017 sono stati utilizzati 283 mila per la sistemazione di 7 alloggi in via Carso, via Frua, via Sevesi, via Albertario e via Strafavia. Quest’anno sono stati impegnati 492 mila per lo stabile di via Sevesi per lavori che riguardano interventi di efficientamento energetico e risanamento delle facciate.

“Queste sono opere di manutenzione straordinaria mirate al ripristino delle condizioni di sicurezza – continua Vanzulli – riguardano la messa in sicurezza delle facciate, dai balconi alle ritinteggiature. Non solo: c’è anche la messa a norma degli impianti elettrici e la riqualificazione sotto il profilo energetico, attraverso la coibentazione di tutto l’involucro esterno, pareti e copertura”.