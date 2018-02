Nuovi primari all’ospedale di Cittiglio

Ha ottenuto la nomina di primario, dopo oltre due anni di direzione come “facente funzioni”. Il nuovo Direttore della Medicina generale dell’ospedale Pia Luvini di Cittiglio è il dr. Andrea Bertolini nominato nei giorni scorsi con una delibera della direzione dell’Asst Sette Laghi che ha così ufficializzato il suo ruolo di guida di un reparto che dirigeva di fatto dal 1 dicembre 2015.

Novità anche per la struttura semplice dipartimentale Pronto Soccorso di Cittiglio affidato al dr Carmelo Cotronea, chirurgo inserito prima nell’organico della Chirurgia del Circolo e poi nel Dipartimento Emergenza Urgenza, che ne è il nuovo responsabile.

Si sta completando, intanto, la riorganizzazione del reparto di Ginecologia e Ostetricia: l’unità operativa, strettamente integrata a quella del Del Ponte di Varese diretta dal professor Fabio Ghezzi si sta ultimando con successo il percorso di omogenizzazione delle procedure. Significativi risultati sono stati raggiunti grazie alla sinergia tra il prof. Fabio Ghezzi e la dott.ssa Debora Balestreri, Responsabile della Struttura Semplice Ginecologia e Ostetricia di Cittiglio: la percentuale di parti con taglio cesareo è in netto calo, dal 35 al 27%, indicatore questo riconosciuto a livello internazionale della qualità dell’offerta erogata in un determinato punto nascita. Purtroppo, però, è in calo anche il numero dei nati che, per la prima volta, lo scorso anno è sceso sotto i 500 ( sono stati 456), numero indicato dal Ministero della Salute come limite di garanzia per la sicurezza dei parti.

Buone notizie arrivano, infatti, anche sul fronte dell‘Ortopedia: a breve a Cittiglio arriverà la strumentazione necessaria per eseguire anche la chirurgia della spalla .

Dal settembre scorso a Cittiglio sono stati aperti sei posti letto di degenza ordinaria di Ortopedia, a cui si aggiungono l’attività del Day Hospital e le prestazioni erogate in regime ambulatoriale. Vi lavorano stabilmente tre ortopedici che assicurano tutte le attività previste in reparto, in sala operatoria e in ambulatorio, oltre alle consulenze in Pronto Soccorso.



A questo proposito, però, è opportuno distinguere l’attività di Ortopedia vera e propria da quella di Traumatologia, cioè quell’attività da svolgersi in regime di urgenza- emergenza. Le urgenze che giungono al Pronto soccorso di Cittiglio sono sempre trattate adeguatamente, o direttamente sul posto, o stabilizzate prima dell’organizzazione del ricovero per l’intervento, tenendo presente però che i grossi traumi vengono già indirizzati verso Varese dal 118, essendo il DEA di Varese sede di trauma center.

«L’Ortopedia di Cittiglio è strettamente integrata con l’Ortopedia di Circolo e questo la rende perfettamente in grado di rispondere alle esigenze del territorio » spiega il Direttore generale Callisto Bravi.