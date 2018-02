“Obiettivo tre punti” centrato dai Bandits a Feltre

Missione compiuta nonostante le assenze: i Bandits Varese passano 4-3 sul ghiaccio del Feltre, incassano altri tre punti e restano in corsa per un posto playoff anche se Ora e Alleghe rimangono in vantaggio sui gialloneri.

Sulla pista bellunese però la squadra di John Cacciatore ha fatto in pieno il proprio dovere: l’unica opzione possibile per continuare a credere nella post season era quella di cogliere la vittoria piena e così è stato.

Senza quattro pedine importanti (Barban, Merzario, Pirro e Pietro Borghi) i Bandits sono andati in svantaggio dopo pochi minuti per una rete di Fantinel, ma a metà primo tempo i gialloneri hanno effettuato il sorpasso grazie a Privitera e Malacarne. Dopo l’1-2 della prima frazione, il periodo centrale ha visto una sola rete sul tabellino, quella Caldart per il momentaneo pareggio; tante però le penalità nella frazione compresa quella a Cesarini espulso per il resto della partita e ora a rischio squalifica.

Il Varese però è tornata sul ghiaccio con il piglio migliore per affrontare il terzo e – a quel punto – decisivo tempo: un Andreoni in formato deluxe ha trafitto due volte la difesa del Feltre regalando ai Bandits il doppio vantaggio. Poi la squadra di Cacciatore si è difesa bene, capitolando solo in inferiorità a una manciata di secondi dalla fine.

A questo punto il Varese ha una settimana per preparare al meglio una sfida che si preannuncia cruciale: domenica 11 al PalAlbani arriva l’Alleghe, squadra in forma e attualmente qualificata ai playoff. Batterla sul ghiaccio amico proietterebbe Teruggia e soci di nuovo in alto, altrimenti le Civette scapperebbero in via definitiva. Giovedì invece la squadra sarà ospite della Clinica Baviera, uno degli sponsor del club, per una giornata legata alla prevenzione.

Feltreghiaccio –Bandits Varese 3-4 (1-2, 1-0, 1-2)

Marcatori: 4’44” Fantinel (F), 11’14” Privitera (V – Mazzacane M., Andreoni), 12’31” Malacarne (V – Odoni, Mazzacane E.); 36’15” Caldart (F); 48’39” Andreoni (V – Teruggia, Privitera), 51’07” Andreoni (V – Privitera, Mazzacane E.), 59’35” Gorza (F).

Varese: Bertin (Broggi); Mazzacane E., Cesarini, Rigoni, Cortenova, Borghi F., Papalillo; Andreoni, Teruggia, Privitera, Odoni, Rizzo, Malacarne, Di Vincenzo, Mazzacane M., Sorrenti, Milani, Mandelli L., Mandelli R. All. Cacciatore.

Arbitri: Bagozza e Ceschini (Manfroi e Gallo).