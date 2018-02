Olimpiadi: bronzo in gigante per Federica Brignone

Quarta medaglia per la spedizione olimpica azzurra alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud.

A salire sul podio nella notte italiana è stata Federica Brignone, ottima terza nello slalom gigante femminile vinto dalla fortissima americana Mikaela Shiffrin. Brignone è nata nel 1990 a Milano ma vive in Val d’Aosta ed è figlia di una delle sciatrici italiane più forti degli anni Ottanta, Ninna Quario.

La medaglia di Federica è la quarta in assoluto per gli azzurri in Corea ed è la prima nello sci alpino, disciplina che ha subìto numerosi rinvii a causa del vento. Nello stesso gigante femminile delusione per Manuela Moelgg, in testa dopo la prima manche ma poi finita lontana dalle prime (8a). Bene invece Bassino e Goggia, 5a e 11a.

Un po’ di sfortuna infine per la discesa libera maschile dominata dalla Norvegia (1° Svindal, 2º Jansrud). L’italiano Dominik Paris ha chiuso al quarto posto, appena fuori dalle medaglie, dietro lo svizzero Feuz.