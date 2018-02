Oltre 70 mila euro ai municipi per gli eventi di Carnevale

Un budget più che raddoppiato rispetto al 2017 a disposizione dei Municipi per realizzare un Carnevale su misura dei cittadini. Palazzo Marino punta sulla festa diffusa con uno stanziamento di oltre 70mila euro per l’organizzazione di decine di eventi in città, di facile fruizione per bambini e famiglie.

Ciascun Municipio, dal 2 al 9, ha ricevuto 7mila euro per l’organizzazione del Carnevale e, per la prima volta, sono state destinate risorse anche al Municipio 1 che ha potuto contare su un budget di 15mila euro per l’animazione del centro cittadino. Il programma proposto da ogni singola zona della città ha così contribuito alla messa a punto di un ricco calendario che offre iniziative ogni giorno, fino al culmine del sabato grasso e, in qualche caso, con prolungamenti a domenica 18 febbraio.

Tanti sono, in particolare, gli appuntamenti pensati per i più piccoli: il Municipio 4 ne propone di quotidiani in diversi punti del quartiere, dal parco Trapezio, ai giardini ‘La Buca’, al giardino delle Culture; nel Municipio 5 è possibile assistere, oltre a poter partecipare, a spettacoli teatrali o di burattini; il ‘Carnevale in Barona’, con un laboratorio dedicato alla Murga (teatro di strada di origine argentina) è una delle proposte del Municipio 6, mentre il Municipio 7 riserva il venerdì alle “Belle favole alla scoperta della commedia dell’arte”. Feste quotidiane animeranno il Municipio 8 tutti i pomeriggi presso i CAM della zona.

La grande celebrazione del Carnevale Ambrosiano andrà in scena sabato 17 febbraio quando ogni punto della città vibrerà dei colori della ricorrenza più divertente dell’anno. In questa giornata, il Municipio 1 realizzerà un laboratorio per bambini all’interno del cortile di Palazzo Marino, farà ormeggiare il galeone dei pirati al CAM Scaldasole e porterà creature della notte ad animare il CAM Garibaldi. Diverse le iniziative nel Municipio 2 che, a partire dalle 10:30, intratterrà i cittadini con maschere, racconti di Carnevale e spettacoli. Un concorso di maschere tradizionali e animazione per bambini, con assegnazione di piccoli premi, è quanto organizzato dal Municipio 4, mentre al Municipio 5 si potranno ammirare due sfilate in maschera con giochi, balli e merenda. Il Municipio 6 proporrà, tra altro, il ‘Jambellico del Mondo – Gran Carnevale delle culture’, oltre a vari momenti di laboratori e musica. Sfilate e carri invaderanno il Municipio 7 e, nella giornata di domenica, il Municipio 8.