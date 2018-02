Oltre trecento ragazzi in campo contro il gioco d’azzardo

315 studenti di 5 scuole diverse hanno lavorato contro il “gioco d’azzardo”. Anche quest’anno, l’associazione And Azzardo e Nuove Dipendenze ha sostenuto il progetto”Azzardo BUGIArdo” portato avanti dalla rete di comuni che condividono azioni di contrasto al gioco patologico e che vedono in Casale Litta l’ente capofila di 13 amministrazioni.

I ragazzi hanno lavorato sul tema : “Non chiamatelo gioco: Azzardo e menzogna”. Un progetto che vuole sensibilizzare sul tema sin dalla più giovane età, a corollario di altre iniziative che vedono le amministrazioni comunali in prima fila nelle azioni di contrasto alla ludopatia.

Le scuole partecipanti sono state soprattutto le secondarie di primo grado :

– Buguggiate

– Cassano Magnago

– Fagnano Olona

– Ferno

oltre al il liceo scientifico Sereni di Luino.

Tanti gli elaborati presentati sotto forma di slogan, disegni o video: in tutto 109 frasi ad effetto, 146 immagini e 3 filmati.

Molto partecipata e toccante la partecipazione di premiazione che si è svolta a Cassano Magnago il 3 febbraio scorso in collaborazione con l’Associazione A.F.P.D (Associazione Familiari Persone Disabili). Presenti il Sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti e l’assessore ai servizi Sociali di Cassano Magnago Anna Lodrini (a supporto degli istituti scolastici dei loro Comuni) oltre a Gemma Tagliabue, consigliera comunale a Cassano, che aveva fatto parte anche della giuria.

A intrattenere il giovane pubblico Daniele Raco comico genovese di Zelig che ha voluto portare una testimonianza a tratti ironica, a tratti emozionante, frutto di esperienze di vita vissuta. Lui stesso, a sorpresa, ha voluto premiare un concorrente con il libro autobiografico “La Gallina” con una dedica personalizzata.

A tutti i vincitori in ogni categoria, oltre agli attestati, e ai libretti-guida “Scommettiamo che non lo sai?” sono state distribuite borsine loggate in cotone, con frasi di sensibilizzazione.

Nella sezione slogan, il podio è stato condiviso da Paolo Fidanza ( L’azzardo non è sincero: gioco, perdo e mi dispero), Matteo e Riccardo Albizzati (Non giocare con le slot, che solo negli spot, sganciano il jackpot) e Umberto Motta (L’azzardo fa mentire, soldi e affetti fa sparire).

Nella sezione disegni il premio è andato ad Angelica Ramella, Valentina Sala e Riccardo Pasciuti con la motivazione: «davvero efficace e ben costruito; dalle promesse della Sirena, al vincere … un mare di guai!»

Nella sezione video sono stati premiati gli studenti del Liceo Scientifico “Sereni” di Luino che hanno presentato un lavoro giudicato: « Sintetico, efficace, di effetto immediato. E’ chiaro, corto e non cala l’attenzione »

Una bella festa finita con sorrisi e applausi, uno sprone a proseguire su un cammino difficile contro un “vizio” diffuso e spesso incentivato.