One Horse Band, il live trasmesso in radio per SaunAlive

Suona in contemporanea chitarra, dobro, cigar box, banjo e batteria. Indossa una maschera da cavallo e sa esattamente come farvi saltare e battere il piede. Ecco One Horse Band, il protagonista della terza puntata di SaunAlive in onda il 18 febbraio alle 21:00, in contemporanea su NeverWas Radio e Radio Gwendalyn (in replica giovedì 22, sempre alle 21:00, su CiaoComo Radio).

Il documentario radiofonico, ideato dalla società di produzione di video varesina Piano B e registrato a “La Sauna Recording”, domenica sera torna quindi con un appuntamento tutto da ascoltare.

Il primo disco di One Horse Band , “Let’s gallop!”, uscito nel 2017, contiene una decina di tracce tra il rock’n’roll, il garage, il dirty blues e basta ascoltarne un paio per venir catapultati in qualche polverosa strada d’oltreoceano, col sole in faccia e il vento nei capelli (o nella criniera, se preferite).

Un disco nato prima di tutto sui palchi di Italia e Svizzera, che One Horse Band ha calcato fin da quando –nel 2015- ha dato vita a questo progetto musicale, quasi per gioco. Ed è proprio la dimensione live, il vero habitat naturale dell’artista mezzo equino, che riesce a incendiare (metaforicamente, ovviamente) tutti i palchi che calca, con il suo sound grezzo e viscerale, tutto ritmi serrati e riff infuocati. In fondo, chi l’ha detto che i cavalli non possono suonare?

Il video realizzato da Addiction – PianoB durante le registrazioni della live session presso La Sauna Recording Studio.

Per ascoltare la diretta del 18 febbraio:

NeverWas Radio: www.neverwasradio.it

Radio Gwendaly: www.radiogwen.ch

Per riascoltare invece le scorse puntate con il live dei The Winstons e de L’Avversario, esiste un

canale podcast e si trova qui: https://www.mixcloud.com/SaunAlive/

Per rimanere aggiornati circa tutte le novità, invece, esiste un evento facebook:

https://www.facebook.com/events/233568863849813/

SaunAlive è un format radiofonico che prevede 12 studio sessions, registrate presso La Sauna Recording Studio di Varano Borghi (Varese), riprese a video da Addiction – Piano B srl e trasmesse poi da NeverWas Radio (Varese) e Radio Gwendalyn (Chiasso). Prossimi appuntamenti: ◇ 4 febbraio – L’Avversario ◇ 18 febbraio – One Horse Band ◇ 4 marzo – Mute Swimmer ◇ 18 marzo – There will be blood ◇ 1 aprile – Marisa Anderson music