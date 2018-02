Open day della salute dentale all’Istituto San Carlo

Sabato 3 marzo, l’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio organizza un open day dedicato alla salute dentale con visite e consulenze gratuite per cure odontoiatriche ed eventuali trattamenti a tariffe ridotte.

Dalle 9 alle 18, gli specialisti del dipartimento San Carlo Odontoiatria, coordinati dal Dr. Giuseppe Riccobene, effettueranno visite gratuite per adulti e bambini con eventuale panoramica dentale che consentirà di ottenere un’analisi accurata della propria situazione orale e delle possibili soluzioni terapeutiche. In base alle esigenze cliniche individuali, i pazienti riceveranno informazioni e chiarimenti relativi al trattamento più adatto al proprio caso. Dall’igiene dentale all’ortodonzia, dalle terapie parodontali alle tecniche più evolute di implantologia e terapia laser: gli specialisti saranno a disposizione per trovare la migliore soluzione ad ogni esigenza di prevenzione, cura ed estetica. Tutti i partecipanti potranno inoltre usufruire di uno sconto del 10% sul piano di cura stabilito, sui trattamenti di sbiancamento dentale e sulle terapie laser.

Consulenze Implantologia All-on-4®

I pazienti affetti da edentulia, totale o parziale mancanza di denti, potranno richiedere una consulenza gratuita sull’implantologia All-on-4®, l’innovativa tecnica che permette di avere una dentatura fissa e completa in sole 6 ore, eliminando i disagi della dentiera o della protesi mobile. Prevedendo l’utilizzo di soli 4 impianti, l’All-on-4 è meno invasivo rispetto al tradizionale impianto e permette di intervenire anche nei casi di deficit osseo. Il risultato è una dentatura “naturale” e già dopo poche ore il paziente può masticare in totale sicurezza”.

San Carlo Odontoiatria

L’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio dedica un intero dipartimento all’odontoiatria, offrendo massima efficacia e qualità, a un costo sostenibile. Le prestazioni coprono tutte le branche dell’odontoiatria, attraverso l’impiego di tecnologie e procedure di ultimo livello. Dal semplice check-up alle moderne tecniche di ortodonzia visibile e invisibile, dalle cure dentali per bambini ai trattamenti di implantologia e laser terapia.

Per ulteriori informazioni www.sancarloistitutoclinico.it