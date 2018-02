Openjobmetis – Germani in diretta dal PalA2a

La Openjobmetis cerca il quarto successo consecutivo in questo avvio di girone di ritorno ma deve affrontare la Germani Brescia, una delle capolista della Serie A. Squadre in campo dalle 20,45 al PalA2a. La partita sarà raccontata in diretta da Varesenews attraverso un liveblog nel quale si può intervenire sia scrivendo nello spazio commenti sia utilizzando gli hashtag #direttavn e #varesebrescia su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.