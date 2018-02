Openjobmetis, un’altra apoteosi: è suo anche il derby con Cantù

Il proverbiale “Cata sü”, tradizionale sfottò cantato da chi vince i derby del basket lombardo, non risuona sotto la volta del PalaDesio ma da qui pare di sentirlo forte e chiaro. Pare che rimbalzi da tutto il Varesotto, dalla gola dei tanti che hanno dovuto rinunciare alla trasferta per divieto imposto ma che hanno sofferto, urlato, tifato e – infine – gioito dal divano di casa per il terzo successo consecutivo della Openjobmetis. Una vittoria dolce e fantastica, che fa scopa con quella di lunedì scorso: dopo Milano, sotto i colpi di Varese cade pure Cantù, e questa è la frase più bella da scrivere e da leggere per chi ha il cuore biancorosso.

Un successo pesantissimo quello della squadra di Caja, che batte la rivale numero uno, che si allontana ancor di più dalla zona retrocessione (ora distante 6 punti) e che forse guadagna la convinzione di poter vincere anche negli arrivi punto a punto, fino a qui amari per la Openjobmetis. Certo, anche in questa circostanza la mano dei varesini è tremata in vista del traguardo – appena 11 punti nell’ultimo periodo dopo la scorpacciata della prima mezz’ora – però l’ultimo sprint è stato appannaggio di Cain e Wells, i due migliori in campo. Mentre Cantù, specialista nei canestri a ripetizione, si è a sua volta inceppata sulle ultime e decisive triple, quando avrebbe potuto trovare il colpo del KO.

E così Varese si risveglia a quota 14 punti proprio dopo il filotto di partite che parevano impossibili (Venezia, Milano e Cantù con due trasferte) e ritrova nel contempo quel giocatore, Cameron Wells, che pareva irrimediabilmente perso poco tempo fa. Chissà cosa è scattato nella testa del play, ora vero leader della squadra, mentre il nuovo innesto Larson fatica ancora tanto, troppo, senza lasciare il segno sulla gara (molto bene, invece, Vene). E poi, signori, diamo subito un prolungamento di contratto a Tyler Cain, 13 punti e 18 rimbalzi, con un condensato del suo impatto proprio nell’azione decisiva (rimbalzo in attacco e canestro da sotto) che ha sparigliato le carte e assegnato il derby. E adesso? Il cuore e la pancia dicono che Varese può ambire a un traguardo più alto della salvezza, il cervello invece continua a predicare prudenza. Vediamo come va domenica prossima quando a Masnago arriva la capolista Brescia, altro scoglio durissimo. Ma questa Openjobmetis non avrà paura neppure di una Leonessa affamata.

RED OCTOBER CANTÙ – OPENJOBMETIS VARESE 85-89 (25-33, 51-56; 69-78)

CANTÙ: Smith 18 (2-5, 4-10), Culpepper 14 (0-2, 4-9), Chappell 7 (1-4, 1-6), Burns 13 (1-5, 2-4), Crosariol 2 (1-1); Cournooh 8 (0-1, 2-4), Parrillo 11 (1-1, 3-7), Thomas 12 (3-5, 0-2). Ne: Tassone, Maspero, Raucci. All. Sodini.

VARESE: Larson (0-3, 0-1), Wells 19 (4-8, 2-4), Okoye 13 (1-6, 3-4), Ferrero 5 (1-2, 1-1), Pelle 9 (4-4); Avramovic 6 (1-5, 1-4), Natali, Vene 12 (2-3, 2-5), Tambone 12 (0-2, 4-8), Cain 13 (5-6). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Rossi, Attard, Di Francesco.

NOTE. Da 2: C 9-24, V 18-39. Da 3: C 16-42, V 13-27. Tl: C 19-22, V 14-20. Rimbalzi: C 34 (12 off., Burns, Thomas 7), V 45 (15 off., Cain 18). Assist: C 17 (Smith, Cournooh, Thomas 3), V 21 (Cain 4). Perse: C 9 (Chappell 3), V 13 (Okoye 3). Recuperate: C 3 (Burns 2), V 5 (Okoye 2). Usc. 5 falli: Pelle. F. antisportivo: Parrillo (10.14), Cournooh (17.43). Spettatori: 3.500 circa.