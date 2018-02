Opere pubbliche. Da aprile interventi di riqualificazione dei marciapiedi

Il Comune di Varese darà il via entro aprile ad un intervento di riqualificazione di molti marciapiedi della città. I percorsi pedonali interessati saranno in via Borghi, via San Pedrino, via Metastasio, viale Borri (ingresso ospedale), viale Ippodromo e nelle vie Scola, Tazzoli, Misurina nel quartiere Belfiore. Il costo di questi interventi sarà di oltre 300mila euro.

Le opere previste consisteranno anche nella demolizione di alcuni tratti di marciapiedi particolarmente rovinati realizzandone di nuovi con il conseguente ripristino del sottofondo, del manto e delle cordanture in granito. I lavori daranno grande attenzione al superamento delle barriere architettoniche anche mediante la realizzazione di percorsi dedicati alle persone ipovedenti.

“Con l’arrivo della primavera – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati – daremo il via ad una serie di opere pubbliche che miglioreranno la nostra città. Come avevamo annunciato l’intervento sui marciapiedi riguarda il percorso avviato con il Piano Varese si Muove che punterà decisamente sulla mobilità pedonale. Rinnovare e sistemare i nostri marciapiedi, eliminare le barriere architettoniche e realizzare i percorsi per le persone ipovedenti significa investire sulla qualità della vita della nostra città ma anche promuovere sempre di più gli spostamenti a piedi su percorsi più sicuri e riqualificati”.