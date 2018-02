Orientamento post diploma: l’Insubria entra in classe

L’Università degli Studi dell’Insubria, nel piano di orientamento in ingresso per l’anno accademico 2017/18, ha lanciato la prima edizione del progetto “Scienza e Tecnologia a tutto tondo”. Il progetto, destinato a circa 120 studenti di quattro classi di scuole superiori della provincia di Varese, si propone di presentare ai partecipanti ambiti di studio, di ricerca e di lavoro molto diversi tra loro ma che possono essere legati da un filo conduttore, così da favorire una valutazione a 360° delle opportunità di studio a livello universitario.

L’iniziativa è stata strutturata su quattro moduli settimanali, di 25 ore circa, uno ciascuno per le quattro scuole coinvolte. Il primo modulo, svoltosi tra il 15 e il 19 gennaio 2018, ha visto la partecipazione di una classe III del Liceo Scientifico “Curie” di Tradate; il secondo modulo (22-26 gennaio) è stato organizzato per una classe V del Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese.

Il progetto si concluderà con gli ultimi due moduli a giugno (4-8 giugno, classe III Liceo Scientifico-ISIS “Valceresio” di Bisuschio; 11-15 giugno, classe IV Liceo Scientifico “Da Vinci” di Gallarate).

Il percorso didattico di ogni modulo si articola con lezioni teoriche, momenti interattivi e di lavoro di gruppo, esperimenti in laboratorio e visite in azienda, con l’obiettivo di evidenziare e valorizzare quella trasversalità e interdisciplinarietà del progetto, che i dirigenti scolastici e i referenti per l’orientamento in uscita delle scuole superiori partecipanti hanno immediatamente appoggiato e apprezzato. Gli studenti partecipanti ai primi due moduli hanno ricevuto “input” in diversi ambiti disciplinari – da quello biologico-biotecnologico a quello statistico ed economico –, con una varietà di aspetti delle diverse discipline in un’ottica di orientamento per la scelta dell’Università.

Gli studenti hanno apprezzato l’approccio dei relatori, che li hanno coinvolti in una riflessione ampia su attitudini, interessi e opportunità di scelta sui loro studi futuri. Al contempo i ragazzi hanno potuto verificare in un ambiente diverso dalla loro scuola l’utilità di ciò che studiano e, l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo.

Il progetto si inserisce nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e piano nazionale lauree scientifiche (PNLS), che da diverso tempo vedono coinvolti i Dipartimenti dell’Ateneo come sede ospitante di gruppi di studenti e classi delle scuole superiori che trovano, grazie ai docenti universitari e alle strutture dell’Ateneo, una continuità non solo teorica ma anche pratica di quanto studiato a scuola.

( fonte: Ufficio stampa Università dell’Insubria)