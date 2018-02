Palazzolo, errore troppo pesante. Bravi Ghidoni e Battistello

BIZZI 6 – Un flipper in area, un paio di palloni da controllare, un altro paio da seguire con lo sguardo. Giornata tranquilla.

GHIDONI 6,5 – Fratus può recuperare senza affanni: il Ghido infatti dà vigore alla fascia, non ha paura di sganciarsi in avanti (anche nell’asfittico primo tempo) né di rischiare i cross, anche d’istinto. E vale la pena sbagliare un paio di traversoni, perché poi arrivano anche quelli buoni: Palazzolo per poco non va in rete su uno di questi.

SIMONETTO 6 – Prova ancora solida con un’unica sbavatura, però importante: quella che lo costringe a rimediare con una trattenuta plateale e conseguente ammonizione. Ottima intesa con Ferri.

FERRI 6,5 – Ammonito anche lui, ma ci pare più per eccesso di zelo dell’arbitro. Ha ritrovato sicurezza, gioca a testa alta e l’attacco dell’Oltrepovoghera non lo mette mai in difficoltà.

ARCA 5 – Al rientro e si vede: parte sempre con un attimo di ritardo, rischia spesso di farsi respingere, di perdere palla, di non avere il tempismo giusto. Lo avremmo tolto prima, ma capitamo anche la versione di Tresoldi: restando in campo, recupera prima la condizione e il ritmo.

(Balconi 6 – In buona forma, tiene la posizione nel finale).

PALAZZOLO 5 – Il voto complessivo non è così basso, ma il gol-partita sbagliato a 10 secondi dalla fine è troppo pesante sull’economia del pomeriggio, della squadra, del campionato. Spiace davvero, ma Nicolò – che è probabilmente il miglior giocatore del Varese in generale – ha le spalle larghe per prendersi anche l’insufficienza grave.

ZAZZI 6,5 – Il Varese ha imparato a ballare ai suoi ritmi. Primo tempo senza grandi spunti, ripresa più pimpante quando il 97 biancorosso sceglie di dare un impronta vivace ai suggerimenti per i compagni. E quell’ultimo cross per Palazzolo, splendido, meritava un epilogo migliore.

MORAO 5,5 – Un po’ meno brillante rispetto alle precedenti uscite: non si tira mai indietro ma dà l’impressione di non essere lucidissimo, specie quando ha tra i piedi i palloni da scagliare con forza verso la porta avversaria, che invece diventano prevedibili e lenti.

BATTISTELLO 6,5 – Insieme a Ghidoni costruisce una bella “catena” di fascia destra, una delle poche zone dove anche nel primo tempo il Varese appare in grado di creare qualcosa. Esce dal campo dopo l’ennesimo spunto in velocità.

(La Ferrara 6 – Dà una scossa nell’ultimo quarto d’ora).

DE CAROLIS 6 – Un centravanti dovrebbe pungere e lui non ci riesce, però non ci sentiamo di accusarlo, perché troppo spesso si trova a fare a spallate in solitaria con i due centrali vogheresi e nonostante tutto riesce anche a trovare un paio di spazi per il tiro. Ci prova.

(Filomeno 6 – Può essere un buon innesto: si muove bene, peccato per quel tiro dal limite che poteva essere indirizzato meglio).

LERCARA 5,5 – Prima o poi ci piacerebbe vedere qualche cattiveria da parte sua. Un fallaccio, una carica sul portiere, un vaffa alla panchina. Magari si sbloccherebbe anche a livello calcistico.

(Monacizzo 6 – Bentornato: non sai quanto ci sei mancato, non sai quanto puoi essere utile).