Palazzolo riacciuffa l’Arconatese. Pari che sta stretto al Varese

Nella bagarre societaria, il Varese pareggia 1-1 ad Arconate in una importante sfida salvezza. Oroblu in vantaggio nel primo tempo con la rete di Romanini su errore di Ferri – unica pecca di una bella partita del capitano. Nella ripresa Palazzolo rimette in parità il match per i biancorossi, che però non riescono a ribaltare le sorti della sfida, pur attaccando tanto.

Ora la palla torna alle scrivanie societarie, con la situazione del club da risolvere e con il match infrasettimanale di mercoledì 21 contro la capolista Gozzano alle porte.