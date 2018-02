Palude Brabbia, al via la nuova stagione di eventi

Dopo la pausa invernale, in cui in verità non ci siamo mai fermati, la riserva naturale Palude Brabbia (Lipu) torna con un nuovo calendario e le proposte per tutta la Primavera: visite guidate, laboratori, uscite in barca, corsi, workshop.

Con la prima domenica di marzo riprendono le aperture domenicali del centro visite, e moltissimi fine settimana saranno dedicati agli eventi natura per immergersi nella riserva nel suo periodo più bello.

Iniziamo con domenica 11 Marzo alle ore 9.30: tornano le “Passeggiate in Oasi” tra sentieri, capanni e passerelle per avvicinarsi alla natura. Visite guidate per conoscere la Palude Brabbia accompagnati dai volontari della riserva.

Alle 14.30 vi attende “Bussole e Impronte”: un pomeriggio dedicato a famiglie e amici per sfidarsi in una gara di Orienteering tra cartine, bussole ed enigmi naturalistici.

Domenica 18 Marzo invece “Il Condominio degli Aironi” con un doppio appuntamento alle ore 9.30 e 14.30: andremo nel cuore della Riserva per raggiungere la torretta da cui osserveremo gli aironi intenti alla cova delle uova.

Per chi ama i profumi della natura e la cucina con l’arrivo della bella stagione tra Marzo e Maggio torna il corso “Erbe e Fiori in cucina” alla sua 12 edizione. In compagnia di Rosella, passeremo quattro sabati pomeriggio per addentrarci nell’affascinante pratica del riconoscimento delle erbe e dei fiori selvatici dei nostri prati e boschi e scopriremo una cucina gustosa e naturale. Per informazioni dettagliate su questi e i prossimi eventi e prenotazioni consultare il sito della

Riserva.

https://www.lipu.varese.it/ o alla pagina facebook PALUDE BRABBIA OASI LIPU.