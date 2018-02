Parcheggi: nuove colonnine attive da marzo. Cambiano alcune aree della sosta

Dal primo marzo si tornerà a pagare regolarmente la sosta negli spazi blu. Nei giorni scorsi sono state istallate le nuove colonnine per il pagamento e, a breve, verranno messe in funzione per il pagamento dei ticket. Un servizio sospeso da gennaio, a causa del cambio della società di gestione e qualche problema burocratico. Ora, il pagamento, tornerà regolare e porterà con se qualche cambiamento nella disposizione delle linee blu e bianche.

«Ci sono stati dei ritardi nei lavori, probabilmente dovuti anche al cambio di gestione avvenuto durante le festività natalizie. A metà febbraio l’amministrazione comunale ha mandato alla ditta una lettera di sollecito e dal primo marzo il servizio sarà riattivato», spiega Alessandro Alberi, Capitano della Polizia Locale.

Burocrazia dunque, ma anche un problema di bilancio. L’allungarsi dei tempi ha infatti privato le casse comunali degli incassi dalla sosta per circa due mesi, anche se « i tempi tecnici di istallazione non avrebbero comunque permesso l’attivazione delle colonnine prima della fine di gennaio», spiega Alberi.

Facendo quindi un confronto con gli introiti nel mese di febbraio negli anni precedenti (2015, 2016, 2017) si può calcolare che gli incassi della sosta avrebbe reso al comune circa 14800 euro lordi che netti diventano 8415 euro. Bisogna infatti calcolare l’introito lordo medio meno la percentuale a favore del gestore che è del 27%, meno l’iva al 22%. «E’ una stima, gli incassi delle soste sono influenzati da diverse variabili, dal meteo ad esempio o da come sono disposte le festività durante l’anno».

I COSTI DELLA SOSTA

Le nuove colonnine saranno di ultima generazione e quindi permetteranno anche il pagamento con le carte di credito. Non ci saranno invece, dei cambiamenti nel costo della sosta: un euro all’ora a Laveno Mombello, con la zona del Gaggetto che si paga solo nei giorni festivi, tariffa a fasce orarie invece a Cerro: un euro per due ore, due euro per cinque ore e tre euro per otto ore.

I RESIDENTI, sconto del 50%

I residenti e le attività commerciali con unità locale nel comune avranno, come sempre, la possibilità di richiedere lo sconto del 50% e la possibilità di fare l’abbonamento. Al contrario di quanto avveniva in precedenza però, non ci sarà più una tessera ricaricabile ma verrà consegnata una tessera di certificazione di residenza da esporre sull’autovettura e verrà dedicato loro il tasto giallo delle macchinette. Nei prossimi giorni verrà spiegato dove poter richiedere la tessera.

QUANTE SONO LE COLONNINE

I residenti e i frequentatori troveranno le colonnine nelle stesse posizioni di prima ma ce ne sarà una in meno. Non verranno infatti, sostituite quelle di via Labiena, vicino alla farmacia, e una delle quattro presenti al Gaggetto. Verrà invece messa una colonnina nell’area della Stazione Nord. Le colonnine nuove, saranno quindi diciotto.

STRISCE BLU, BIANCHE E SOSTA CON PARCOMETRO

Piccoli cambiamenti, come già annunciato, ci saranno in via Martiri della Libertà dove i parcheggi, quelli che si affacciano sui portici diventano a pagamento mentre quelli nella piazzetta dietro ai condomini diventano a strisce bianche (qui si creano 40 posti).

Gli stalli che da sosta regolamentata con disco orari diventano posti a pagamento sono: dodici posti in Piazza Vittorio Veneto, i dieci davanti all’edicola nel piazzale FNM (prima a disco orario) e venti in via Martiri della Libertà (per un totale di 42).

I parcheggi liberi restano: via San Fermo, via Diaz, via Buozzi ed attigue aree di sosta, parte di viale Garibaldi ed attigue aree di sosta, via Marconi, piazza Ferrari, via IV Novembre, via Gaggetto nel tratto compreso tra il sottopasso del cavalcavia Boesio e l’intersezione con le vie Martiri della Libertà e Ceretti, aree di sosta attigue a via Martiri della Libertà (Zona Tigros). A Cerro: via Miralago, piazza Dante, via Pirinoli nel tratto compreso tra il civico numero 2 e l’intersezione con via Reno.