Parcheggio e isola ecologica a Colmegna

Il sindaco di Luino Andrea Pellicini comunica che oggi, venerdì 23 febbraio, è stato definito l’accordo per l’acquisto delle aree necessarie alla realizzazione di un parcheggio in via Berra a Colmegna, frazione di Luino.

Si tratterà di uno spazio attrezzato in grado di accogliere circa 37 posti auto, a favore di residenti e villeggianti.

Tale iniziativa, seguita operativamente dall’Assessore Dario Sgarbi, «è volta a creare anche una stazione ecologica utile a contenere il fenomeno dell’abbandono o dell’esposizione fuori orario dei rifiuti, soprattutto da parte di quell’utenza che lascia i nostri luoghi la domenica sera«.

Potrà così prendere il via la fase di perfezionamento progettuale di tale area.

«La realizzazione del parcheggio – così commenta il Sindaco Andrea Pellicini- è sempre stato un obiettivo fondamentale condiviso con il Comitato di Colmegna. Sono, quindi, lieto che oggi sia stato sottoscritto questo importante accordo».