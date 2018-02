Parcheggio multipiano del tribunale, sarà pronto per il 2019?

Il problema del parcheggio nell’area del tribunale si avvia verso una soluzione. L’amministrazione comunale ha inserito, infatti, un capitolo di spesa per la realizzazione del parcheggio multipiano in via Volturno. Non se ne parlava da circa due anni, da quando la precedente amministrazione iniziò a sottolinearne l’esigenza.

Secondo la tabella del piano triennale delle opere pubbliche, infatti, i lavori per realizzarlo dovrebbero partire nel secondo trimestre del 2018 per concludersi entro marzo del 2019.

La cifra stanziata per la sua costruzione è di 450 mila euro e lo studio di fattibilità sarebbe già stato realizzato (tenendo fede alla stessa tabella). La cifra sembra un po’ “leggera” per un parcheggio a due piani ma dipenderà anche dal tipo di struttura che si intende realizzare. Forse ci si baserà sul modello del multipiano dell’ospedale, realizzato con tubolari e prefabbricati.

La necessità di quest’opera è testimoniata ogni giorno dalla marea di auto che si riversa in tutta la zona del Palazzo di Giustizia che, da quando la riforma delle circoscrizioni giudiziarie ha allargato quella di Busto Arsizio a buona parte dell’Altomilanese, ha visto aumentare in maniera considerevole il numero di auto che si concentrano in quella zona.

Non di rado, tra l’altro, il passaggio degli accertatori della sosta fa strage di vetture parcheggiate in zone vietate mentre per i residenti è una chimera trovare parcheggio vicino casa tra le 9 e le 17 dei giorni lavorativi.