Parole e musica per ricordare il dramma della Shoah

Musica, parole e un omaggio alla neo senatrice a vita Liliana Segre.

E’ questo il programma della serata “Ricordando la Shoah – Testimonianze e musiche” che gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi alla persona hanno organizzato in collaborazione con la Proloco e la Sezione Anpi di Induno Olona-

L’appuntamento è per domenica 4 febbraio, alle 21 alla sala civica “Marino Bergamaschi” in piazza Giovanni XXIII a Induno Olona.

«A ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali si riaffacciano simboli, parole, atteggiamenti, gesti ed ideologie che dovrebbero appartenere al passato – spiegano gli orgnizzatori della serata – Non solo. Si fanno largo sentimenti generalizzati di sfiducia, insofferenza, rabbia, che si traducono in atteggiamenti e azioni di discriminazione e violenza verbale. Risulta quindi importante e attuale più che mai dare rilevanza alla conservazione della memoria, non come stanca celebrazione rituale di un passato sempre più sfumato ma come occasione per rinnovare oggi l’impegno a fare argine contro tutti i sentimenti di intolleranza».

La serata avrà come momento centrale un omaggio a Liliana Segre, recentemente nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Liliana Segre venne ad Induno Olona nel 2006 e dalla sua intensa testimonianza rimane un video che sarà presentato nelle sue parti più significative.

La professoressa Renata Ballerio leggerà alcuni brani da “Memorie di una deportazione” di Bianca Goldstaub Novelli.

La serata sarà accompagnata da brani musicali per violino e pianoforte eseguiti da Stefano Trotta.

Qui la locandina della serata