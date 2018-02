Parte da Brescia il MenteLucidaTour di Crepet e Openjobmetis

Parte dal Teatro Grande di Brescia, martedì 13 marzo alle ore 18.30, la tappa del MenteLucidaTour una serie di incontri con il tessuto imprenditoriale italiano durante i quali Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis spa, discuterà con lo psichiatra Paolo Crepet e con gli imprenditori italiani in platea. (Nella foto Paolo Crepet, dal sito www.paolocrepet.it)

La riflessione di partenza è il rapporto che c’è tra il coraggio e la capacità di guardare al futuro con fiducia. «Un imprenditore senza coraggio non è un imprenditore. L’impresa è una visione che deriva anche dalle esperienze della propria vita, durante la quale ci si può e ci si deve immaginare qualcosa di diverso, ogni giorno» afferma Paolo Crepet. «Creare qualcosa senza coraggio – che sia un progetto di vita, un programma di lavoro o un’azienda – è un’illusione, non bisogna temere di scegliere una passione, inventare, reinventare e reinventarsi. E in ambito lavorativo tutti devono essere coraggiosi: dai dipendenti di un’azienda che devono avere il coraggio di restare uniti in un momento difficile, passando per gli startupper o i freelance che, spesso da soli, devono trovare la forza di crederci, fino ad arrivare agli imprenditori, che devono premiare, ma anche bocciare e saper dire no quando è necessario. Il coraggio, nel lavoro e nella vita, è anche questo».

«Spero che siano tanti gli imprenditori interessati a parlare di coraggio con noi durante questa

iniziativa che abbiamo fortemente voluto riproporre, visto il successo e la voglia di miglioramento respirati durante le scorse edizioni del MenteLucidaTour in tutta la Penisola» aggiunge Rosario Rasizza. «Vogliamo dare il nostro contributo e spronare imprenditori e professionisti ad avere coraggio, a trovarlo e a ritrovarlo. A buttarsi, a provarci, a dire: «È arrivato il momento giusto, ora o mai più. Io stesso ho iniziato la mia carriera da imprenditore da zero, dopo essere stato addirittura licenziato dal mio primo impiego! Se avessi perso il coraggio, oggi Openjobmetis non esisterebbe».

Dopo Brescia, il MenteLucidaTour toccherà altre città italiane. La prossima tappa si terrà a

Rimini l’11 aprile.