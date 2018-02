A passi di danza in piazza contro la violenza sulle donne

Flash mob in piazza Garibaldi per la campagna One billion rising contro la violenza sulle donne.

Anche Sesto calende si mobilita grazie a Sesto 76 Lisanza per l’iniziativa che si svolgerà domenica 18 febbraio in piazza Garibaldi.

One billion rising è una campagna internazionale lanciata nel 2012 per chiedere la fine delle violenze sulle donne, unisce persone di tutto il mondo nel sogno di un mondo senza sfruttamento, discriminazione, violenza.

Gli organizzatori sestesi hanno previsto due momenti per fare le prove prima del giorno dell’evento.

Sabato 10 febbraio e sabato 17 febbraio dalle 13.30 alle 14.30 presso la palestra del centro sportivo di Sesto Calende di viale Lombardia ci saranno le prove della coreografia.