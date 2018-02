Pelle saluta la OpenjobMetis. Lo aspetta Torino

La notizia era nell’aria, ma oggi – lunedì 12 febbraio – è arrivata anche l’ufficialità: si dividono le strade di Norvel Pelle e della Pallacanestro Varese. Il centro di Antigua dopo la risoluzione ha firmato un nuovo contratto con la Fiat Torino, squadra che da tempo lo seguiva e che gli permetterà di giocare le Final Eight di Coppa Italia a Firenze, da giovedì 15 febbraio. A Varese (che ha ottenuto un pagamento piuttosto sostanzioso dall’operazione) dovrebbe invece arrivare Mario Delas, pivot croato del 1990 attualmente in forza a Capo d’Orlando.

Questo il comunicato della società:

La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione del contratto con Norvel Pelle. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Claudio Coldebella, direttore generale Pallacanestro Openjobmetis Varese:«Volevo ringraziare personalmente Norvel per la professionalità dimostrata fino all’ultimo momento con la maglia biancorossa. In queste due stagioni abbiamo avuto modo di conoscere un ottimo ragazzo, capace di portare il suo inconfondibile sorriso in ogni situazione ma senza far mancare impegno e dedizione al lavoro, caratteristiche che lo hanno portato ad essere uno dei migliori centri di tutto il campionato. A lui auguro il meglio per tutto ciò che il futuro gli riserverà».