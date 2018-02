Periferie, nuova biblioteca al Lorenteggio: 201 proposte arrivate

Grande partecipazione per il concorso internazionale legato alla realizzazione della nuova biblioteca al Lorenteggio.

Sono state 201 le proposte arrivate attraverso la piattaforma telematica Concorrimi.it, sviluppata dall’Amministrazione comunale e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano insieme all’Ordine degli Ingegneri. La Commissione, composta da quattro membri rappresentanti del Comune di Milano(Arch. Gianni Biondillo, Dott. Stefano Parise, Ing. Daniele Caprini, Arch. Pietro Montrasi), due dell’Ordine degli Architetti (Arch. Caterina Anna Bassoli, Prof.ssa Donatella Fioretti) e uno dell’Ordine degli Ingegneri (Ing. Riccardo Pellegatta), selezionerà tra queste le prime 10 che accederanno alla seconda fase del concorso che si concluderà a maggio.

Le proposte progettuali verranno sottoposte alla Commissione in forma anonima, in modo da garantire totale imparzialità nella valutazione. Il progetto vincitore sarà quello in grado di rispondere al meglio all’esigenza di un nuovo luogo di studio e di lettura in grado di favorire la partecipazione civica e la coesione, dove alla funzione tradizionale vengano abbinati spazi laboratoriali, di formazione e informazione per il quartiere e per la città, oltre alla realizzazione di un nuovo grande giardino. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 35mila euro. Al secondo classificato è riconosciuto un rimborso spese di 8mila euro, al terzo di 6mila euro, e a ciascuno dei successivi sette partecipanti di 3mila euro.

La biblioteca, che verrà finanziata con risorse comunali (importo massimo previsto in 6 milioni di euro), si collocherà tra via Lorenteggio e via Giambellino e dovrà avere un’estensione minima di 1.500 mq e una massima di 2.000 mq di superficie complessiva, oltre che un’ulteriore quota di area pertinenziale esterna come giardino. L’attuale edificio della biblioteca sarà invece ristrutturato come luogo destinato alle associazioni.