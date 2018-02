Persona investita dal treno, circolazione interrotta

Circolazione bloccata su numerose linee Trenord questa mattina, mercoledì 21 febbraio a partire dalle 8 e fino a circa le 10.00 per una persona travolta da un convoglio.



La dinamica non è al momento chiara ma mezzi di soccorso sono stati inviati nella zona della Bovisa, a Milano, per soccorrere un uomo di 30 anni. L’uomo è deceduto.

Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco.

La circolazione sulla linea è stata bloccata.

Da lì passano i treni delle “Ex Nord” che collegano Milano a Saronno,Varese e Laveno Mombello; Como, Novara.

Alle 8.10 l’azienda fa sapere quanto segue:

In seguito all’investimento di persona, i signori viaggiatori diretti nelle fermate intermedie tra SARONNO e MILANO BOVISA possono utilizzare i treni della linea S1.

I treni della linea S3 sono al momento cancellati.

Per seguire l’andamento del traffico ferroviario è possibile consultare l’apposiuta pagina “Circolazione in tempo reale” di Trenord.

I convogli hanno ripreso a circolare con regolarità attorno alle 10.