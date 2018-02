Piazza San Giovanni si spegne per “M’illumino di meno”

La Città di Busto si aggiunge alle migliaia di semplici cittadini, scuole, aziende, musei, società sportive, istituzioni, associazioni di volontariato e università, che domani, 23 febbraio, aderiranno all’iniziativa “M’illumino di meno”, ideata dallo storico programma di Radio 2 Caterpillar.

L’Amministrazione comunale parteciperà all’iniziativa spegnendo l’illuminazione pubblica di piazza san Giovanni dalle 18.30 alle 18.45: un gesto simbolico che, come afferma l’assessore Alessandro Chiesa, “ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad adottare piccoli gesti quotidiani per razionalizzare i consumi di energia e risorse, tagliare gli sprechi e risparmiare. Invitiamo tutti i cittadini ad aderire a “M’illumino di meno”, spegnendo luci e dispositivi elettrici non indispensabili e a seguire le indicazioni del decalogo proposto dagli organizzatori.”

Ecco il decalogo di M’illumino di Meno:

1. spegnere le luci quando non servono.

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto.Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

Sul sito www.caterpillar.rai.it ogni informazione e la possibilità di aderire gratuitamente all’iniziativa.