Picchia le figlie per ubriacarsi coi loro soldi, arrestato

Voleva ubriacarsi, ancora, ma coi soldi delle figlie e per prenderseli le ha anche picchiate. Per questo Y.V. È finito in carcere ieri (lunedì) dopo aver dato in escandescenze ed aver aggredito, per l’ennesima volta, i suoi familiari a causa della dipendenza dall’alcol.

L’uomo, un cittadino ucraino di 50 anni, irregolare in Italia, vive a Legnano con le figlie maggiorenni, la moglie e la madre.

Attorno alle 12,30 arriva una chiamata alla sala operativa del commisariato della città del Carroccio e una volante alle dipendenze del nuovo vicequestore Umberto D’Auria, è intervenuta per sedare una violenta lite in famiglia.

Quando sono arrivati hanno trovato i vestiti delle figlie di Y.V. per strada e sono subito entrati nell’appartamento dove hanno trovato il 50enne barricato in bagno. Una volta fatto uscire è stato disarmato del manico di scopa che brandiva ed è stato condotto in commisariato.

Dal racconto della moglie e dei vicini è emerso che i maltrattamenti in famiglia andavano avanti da tempo e, grazie alla ricostruzione effettuata dagli agenti, è stato possibile arrestarlo e condurlo in carcere. Solo qualche giorno fa un episodio analogo era finito con il perdono da parte dei familiari ma questa volta non è andata così.