Piccolo: «Opere importanti, con la fusione arriverà la palestra di valle»

Non nasconde soddisfazione per le opere in corso il sindaco Giorgio Piccolo, che non si lascia scappare l’occasione per intervenire sul dibattito accesosi in valle in questi giorni in merito alla fusione con Duno.

«Nei prossimi mesi il paese sarà un cantiere, con molti lavori in corso per riqualificare alcune vie – afferma il sindaco – . Invito chiunque a riflettere cosa sarà, in prospettiva, l’impegno del Comune per rendere più bello e soprattutto vivibile il nuovo paese che uscirà dalla fusione con gli amici di Duno».

«Avremo a disposizione quasi 500 mila euro l’anno, per 10 anni, da investire. Questo vuol dire che potremo coronare il nostro sogno di realizzare una palestra di valle in modo da tenere qui i nostri ragazzi, oggi spesso obbligati alle trasferte per allenarsi nei loro sport preferiti», conclude il sindaco Giorgio Piccolo.