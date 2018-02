Pino, prossima apertura di un bar

Se fossimo a Milano, la notizia sarebbe equiparabile all’arrivo di Expo. Ma siamo a Pino, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca e per i cittadini di questo minuscolo e meraviglioso borgo è lo stesso una notizia da prima pagina: in paese aprirà un bar.

Lo scorso 31 gennaio 2018, infatti, la Giunta Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha incaricato il Funzionario Responsabile del Patrimonio, geometra Danilo Bevilacqua, a pubblicare un avviso per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse finalizzate all’apertura di un bar a Pino.

Commenta il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera: «L’apertura di un centro di aggregazione a Pino é certamente auspicabile. Oggi l’unico esercizio pubblico rimasto sul territorio di quell’ex Comune é a Zenna. Come Comune siamo disposti a fare la nostra parte ma, prima di ogni cosa, é importante capire l’interesse di privati disposti a condividere con noi quest’avventura. Stare vicino a ogni frazione del nostre grande territorio é fondamentale. Speriamo in uno sviluppo positivo. sarebbe davvero un bel segnale per tutti».