Pirola: “Pieno sostegno allo staff tecnico della Uyba”

Il presidente della Uyba Volley, Giuseppe Pirola, allontana le voci riprese da parte della stampa di un possibile avvicendamento sulla panchina della Unet E-Work dopo le Final Four di Coppa Italia, torneo dal quale le bustocche sono uscite in semifinale per mano di Conegliano (3-0).

Lo comunica la stessa società biancorossa, anticipando i contenuti della nuova puntata di “Otto Secondi”, il magazine settimanale di Unet Tv, online da martedì 20 febbraio anche sulla home page del sito del club.

«C’è ovviamente un po’ di rammarico perché potevamo sfruttare meglio alcune occasioni – sono le parole di Pirola sulla semifinale di Bologna – ma per me e la società è stato un onore e una grande soddisfazione essere lì a giocare una competizione così importante. È stata una vera festa per la pallavolo, nonostante alla fine della partita abbia visto atteggiamenti più da ultras di curva calcistica».

Importante però il passaggio che riguarda Mencarelli: «Ribadisco – spiega Pirola – che c’è da parte del team dirigenziale pieno sostegno all’allenatore e al suo staff, tutti fiduciosi in un finale di stagione che sia il più lungo possibile».