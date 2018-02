Più società e meno Stato: uno slogan ancora attuale?

Più società, meno Stato: è uno slogan attuale? Parte da questa domanda il dibattito sulla sussidiarietà promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro giovedì 8 febbraio, con Giorgio Vittadini e Giulio Sapelli.

“Trenta anni – spiegano gli organizzatori – fa uno slogan ha segnato prepotentemente il dibattito politico-culturale nel nostro paese, riproponendo un principio che era già stato enunciato nel 1931 da papa Pio XI. Cosa è successo nel frattempo? Oggi a che punto siamo? La sussidiarietà è ancora all’ordine del giorno dell’agenda politico-culturale? Dopo la stagione del federalismo quasi istituzionale dei primi anni del duemila ed il ritorno al centralismo che ha caratterizzato invece gli ultimi 10 anni della vita del nostro paese, c’è ancora spazio per un approccio sussidiario alla convivenza civile? Servono i corpi intermedi ed uno stato non invasivo? Cosa ci indicano i recenti referendum di Veneto e Lombardia? Il modello sussidiario lombardo, ad esempio, con le sue realizzazioni nel campo della sanità, della assistenza, della scuola, del lavoro e delle opere pubbliche ha esaurito il suo compito propulsivo o può continuare ad essere un modello?”

“L’imminente tornata elettorale, con le incertezze che la caratterizzano, offre lo spunto per riprendere questi temi, non solo perché siamo convinti che siano ancora attuali ma soprattutto perché da una parte è evidente la crisi dei modelli alternativi che in questi anni sono stati adottati e dall’altra appare palese l’inadeguatezza delle proposte formulate da nuovi soggetti politico-culturali che si stanno imponendo”.

GIORGIO VITTADINI Fondatore e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

E’ Professore ordinario di Statistica Metodologica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. E’ tra i fondatori della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli (Meeting di Rimini). Ha fondato e presieduto fino al 2003 la Compagnia delle Opere, associazione d’imprese ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa. E’ autore di numerosi articoli e saggi su temi socio-economici, in particolare su sussidiarietà, welfare, impresa sociale e capitale umano, argomenti sui quali collabora con i principali media italiani.

GIULIO SAPELLI Laureato in Storia Economica nel 1971, ha svolto attività di ricerca alla Scuola delle scienze politiche ed economiche di Londra, all’Università di Barcellona ed all’Università di Buenos Aires. È stato direttore di studi alla scuola degli Alti Studi in Scienze Sociali di Parigi. E’ docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Economia Politica. I suoi lavori scientifici hanno avuto per oggetto il capitalismo italiano, le grandi imprese, le medie imprese d’eccellenza, l’associazionismo imprenditoriale, lo sviluppo tecnologico, la teoria dell’impresa, la cultura organizzativa, le patologie dei mercati, i sistemi economico-sociali

territoriali, l’antropologia economica, l’etica d’impresa. Molti suoi lavori sono pubblicati e tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo, giapponese.

Appuntamento giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21, nell’Aula Magna Istituto Sacro Cuore – via Bonomi, 4 – Gallarate