“Pizzicato” dal cane antidroga, 40enne in carcere

Cani antidroga nelle scuole e nei locali di Castellanza: l’azione dei carabinieri con nucleo cinofilo al seguito ha consentito

Un cittadino albanese, 40enne, di Castellanza, disoccupato e pregiudicato, è stato “puntato” dal cane antidroga: non aveva addosso stupefacente (che evidentemente aveva pero’ trattenuto o maneggiato poche ore prima), ma nel corso dell’identificazione è risultato ricercato per un ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva in regime detenzione domiciliare, emesso da tribunale di Busto Arsizio. Deve espiare due anni proprio per il reato di detenzione ai fini spaccio sostanze stupefacenti, commesso anno 2015.

Oltre a questo sono stati segnalati alla Prefettura, come assuntori, inoltre, due studenti di una scuola, trovati in possesso di marijuana per uso perosnale. Uno studente si è fatto trovare in possesso di un piccolo “trinciaerba”, lo strumento abitualmente utilizzato per la lavorazione della marjiuana. Anche in questo caso non viene contestato alcun reato.