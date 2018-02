Chiude per un mese, la notte, il ponte di Turbigo

Il ponte stradale di Turbigo chiude per quasi un mese, nei soli orari notturni, per lavori di manutenzione.

Anas comunica che dal giorno 19 febbraio al 16 marzo 2018 sarà istituito il divieto di transito sul ponte sul fiume Ticino, lungo la strada statale 341 “Gallaratese”, dal km 11,060 al km 11,220, tra i comuni di Galliate e Turbigo, in provincia di Milano, nel solo orario notturno compreso fra le ore 23 e le ore 5 del giorno successivo. Il provvedimento è necessario per consentire l’esecuzione di indagini ispettive sulla struttura superiore del ponte stesso (dove passano i treni; foto di Kabelleger / David Gubler bahnbilder.ch, CC BY-SA 3.0, da wikipedia).

Durante la chiusura il percorso alternativo per i veicoli di altezza inferiore ai 4,3 metri prevede la strada statale 341 in direzione Lonate Pozzolo fino all’incrocio con la provinciale 527, in direzione Oleggio. I veicoli di altezza superiore ai 4,3 metri potranno invece percorrere la statale 336 in direzione Magenta e successivamente immettersi sulla Autostrada A4.